Noa Kirel wird Israel beim kommenden Eurovision Song Contest vertreten. Das hat der israelische Sender Kan am Montag verkündet. Die Model-Sängerin gilt in Israel als einer der angesagtesten Popstars und trifft mit ihrer Musik offenbar den Geschmack vieler Fans. »Wir sind glücklich und dankbar, dass Noa ausgewählt wurde, und stolz, den Staat Israel repräsentieren zu dürfen«, hieß es vonseiten des Managements der 21-Jährigen.

Foto: IMAGO/Future Image

Natalie Portman hat bei der Premiere von Thor: Love and Thunder in Rom die Fans überrascht. Die Schauspielerin kam durch den Seiteneingang in den Kinosaal und war erst einmal geflasht von all den verkleideten Leuten: »Ich liebe alle eure Kostüme!« Dann machte sie noch eine Liebeserklärung an Italien: »Euer Land ist wirklich das beste Land!« Spätestens damit dürfte sie bei den Fans für immer einen Stein im Brett haben. Thor: Love and Thunder ist am 6. Juli in Deutschland angelaufen und wurde vom neuseeländischen jüdischen Regisseur Taika Waititi gedreht.

Foto: imago images/Future Image

Palina Rojinski beschäftigt sich schon seit Langem mit Astrologie. Nun hat die Verlagsgruppe Droemer Knaur angekündigt, dass im November ihr Buch mit dem schönen Titel Sterne lügen nicht erscheinen soll. Der »Astro-Guide« will Tipps geben, wie Menschen ihre Stärken einsetzen und mithilfe der Sterne durchs Leben kommen. Und wenn die Sterne günstig stehen, dann wird das Buch viele Leserinnen und Leser finden.

Foto: IMAGO/Future Image

Bärbel Schäfer hat in der NDR-Talkshow 3nach9 nicht nur über ihr Buch Avas Geheimnis und das Tabuthema Einsamkeit gesprochen, sondern auch über ein sehr schönes Ritual in ihrer Ehe: An jedem Hochzeitstag – der nächste wird der 18. sein – würden Schäfer und ihr Mann, der Publizist Michel Friedman, bei einem – manchmal selbst gekochten – Abendessen darüber sprechen, was gut lief und was verbesserungswürdig sein könnte. So gingen sie dann gemeinsam in das neue Ehejahr.