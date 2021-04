Hugo Egon Balder geht es wie vielen: Er ist von Corona mittlerweile genervt. In einem Interview mit der zur Funke Mediengruppe gehörenden »Iserlohner Kreiszeitung« sagte der Schauspieler und Musiker: »In der Zeit vor Corona habe ich ein bisschen viel gearbeitet. Ich war bei mir auch wirklich an der Grenze. Und dann kam Corona, und da war das erst einmal wie Urlaub. Mittlerweile sage ich: Man kann es immer noch aushalten, aber es wäre auch schön, wenn jetzt Feierabend wäre.« Das Theater fehle dem 71-Jährigen am meisten.

Foto: © Philipp Rothe

Julian-Chaim Soussan hat eine besondere Einladung auf seinem Instagram-Account gepostet. Der Frankfurter Rabbiner lädt am 26. April nämlich zu einem Zoom-Speed-Dating für jüdische Singles zwischen 30 und 45 Jahren ein. Wer also Lust auf eine Verabredung hat, der sollte diesen abendlichen Online-Termin nicht verpassen.

Foto: imago images/ZUMA Press

Julia Louis-Dreyfus wird in der Marvel-Verfilmung The Falcon and the Winter Soldier die Contessa Valentina Allegra de Fontaine spielen. Das gab die Schauspielerin auf ihrem Ins­tagram-Account mit einer schlichten Visitenkarte bekannt. Die Contessa ist eine italienische Adlige, die Geheimagentin wird. Klingt fast spannend.

Foto: imago images/MediaPunch

Tori Spelling weiß offenbar auch nicht mehr, was sie so machen soll, und hat mit ihren Kindern einen Kurzfilm über die schönste Zeit des Jahres, den Urlaub, gedreht. Na ja, fast die schönste Zeit, denn in dem Clip wollen alle nach Hause – außer der Mutter. Das Ganze läft unter dem Hashtag vacation­addict.

Foto: Stephan Pramme

Daniel Hope hat der Queen musikalisch zum 95. Geburtstag gratuliert. In seiner Radiosendung Daniel Hope persönlich stellte der bekannte Geiger eine Auswahl nicht nur klassischer Titel zusammen. Denn neben Georg Friedrich Händels »Zadok the Priest« oder Felix Mendelssohn Bartholdys »Erntelied« war auch »She Loves You« von den Beat­les zu hören.