Getanzte Kurzgeschichte über das Leben in der Pandemie

Das Tanzvideo »Outside« geht auf eine Kurzgeschichte des israelischen Schriftstellers Etgar Keret zurück. Es entstand in Zusammenarbeit mit der israelischen Choreografin Inbal Pinto. Bis 2018 war sie künstlerische Leiterin der von ihr 1992 gegründeten »Inbal Pinto Dance Company«.

PANDEMIE Darsteller und Tänzer aus Israel und Japan (Moran Muller und Mirai Moriyama) porträtieren darin die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Leben der Menschen auf der ganzen Welt.

»Was passiert, wenn wir uns in der Isolation einrichten, wenn sie sich in uns einrichtet – und was, wenn wir daran erinnert werden, dass es eine Realität außerhalb unserer vier Wände gibt?«, heißt es in der Ankündigung.

PROJEKTION Vom 3. bis 7. Februar wird »Outside« von 17.30 bis 19.30 Uhr als Projektion auf der Fassade des derzeit geschlossenen Jüdischen Museums Berlin zu sehen sein.

Anlässlich der Premiere der Videoinstallation sprechen Inbal Pinto und Etgar Keret im Live-Stream mit der Publizistin Anita Haviv-Horiner über ihr Projekt. Das Gespräch wird am Mittwoch, den 3. Februar um 19 Uhr live auf YouTube gesendet. ja