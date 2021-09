Wechsel an der Spitze des Jüdischen Museums Wien

Barbara Staudinger (48), derzeit Direktorin des Jüdischen Museums in Augsburg, wird im Juli 2022 Leiterin des Jüdischen Museums Wien. Das teilte die zuständige Wien Holding am Donnerstag mit.

Die gebürtige Wienerin setzte sich demnach gegen 19 Mitbewerber durch, darunter Amtsinhaberin Danielle Spera (64), die sich um eine Verlängerung ihres 2022 auslaufenden Vertrags beworben hatte. Spera leitet die renommierte Einrichtung seit 2010.

Staudinger studierte in Wien Geschichte, Theaterwissenschaft und Judaistik. Nach einer Zeit als wissenschaftliche Angestellte am Institut für jüdische Geschichte Österreichs (1998-2005) wurde sie Kuratorin am Jüdischen Museum München und wirkte unter anderem an der Neugestaltung der österreichischen Ausstellung im Museum Auschwitz-Birkenau mit. Seit 2018 leitet sie das Jüdische Museum Augsburg.

Das Jüdische Museum Wien bietet an zwei Standorten einen Überblick über Geschichte und Gegenwart des Judentums in Wien. Es versteht sich als »Ort der Auseinandersetzung mit der jüdischen Geschichte, Religion und Kultur, mit Gedenken und Erinnern, mit Wien und der Welt, vom Mittelalter bis zur Gegenwart«. kna