Verbot des koscheren Schächtens in Belgien ist rechtens

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat am Donnerstag das Verbot des rituellen Schächtens in zwei der drei belgischen Regionen als vereinbar mit dem EU-Recht angesehen. »Die Mitgliedstaaten können zur Förderung des Tierwohls im Rahmen der rituellen Schlachtung, ohne gegen die in der Charta verankerten Grundrechte zu verstoßen, ein Verfahren einer Betäubung vorschreiben, die umkehrbar und nicht geeignet ist, den Tod des Tieres herbeizuführen«, lautete der Tenor des Urteils der Großen Kammer des Gerichts in Luxemburg.

Zwar stehe das Dekret in Flandern, das eine Betäubung von Schlachttieren zwingend vorschreibt, im Widerspruch zu den religiösen Geboten von Juden und Muslimen und stelle damit »eine Einschränkung des Rechts auf Religionsfreiheit« nach Artikel 10 der Grundrechte-Charta der EU dar, so die Richter.

Das rituelle Schlachten von Nutztieren bleibe aber weiterhin nach dem EU-Recht erlaubt und werde auch in Belgien nicht angetastet, befand das höchste EU-Gericht. Den Mitgliedsstaaten stehe es dennoch frei, eine vorherige Betäubung vorzuschreiben, da dies einer »von der Union anerkannten, dem Gemeinwohl dienenden Zielsetzung«, namentlich dem Tierwohl, diene und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen fuße. Deshalb sei ein solcher Eingriff in die Religionsfreiheit zulässig und mit EU-Recht vereinbar.

Den Einwand, dass bei der Jagd auf Wildtiere auch keine verpflichtende Betäubung vorgesehen, ließen die Luxemburger Richter nicht gelten. Für die Erzeugung von Fleisch sei das wirtschaftlich irrelevant, und die Umstände der Tötung anders als im Falle von Nutztieren. Das Urteil der obersten EU-Richter macht damit grundsätzlich den Weg frei für Mitgliedsstaaten, eine generelle Betäubung von Schlachttieren vorzuschreiben.

Vor drei Jahren hatten die beiden größten belgischen Regionen, Flandern und Wallonien, ein Verbot des Schlachtens von Tieren ohne vorherige Betäubung verhängt, wie sie die Halacha vorsieht. Zuvor hatte es für das rituelle Schächten Ausnahmen gegeben, die bislang auch in den meisten anderen europäischen Ländern bestehen. Aus diesen darf nach EU-Recht auch weiterhin geschächtetes Fleisch nach Belgien importiert werden. Dies stellten auch die Luxemburger Richter in ihrem Urteil fest.

KLAGE Gegen das Verbot in Flandern, das dort von einer breiten Koalition politischer Parteien verabschiedet wurde, hatten jüdische und muslimische Dachverbände Klage vor dem belgischen Verfassungsgerichtshof eingereicht. Sie sahen sich in ihren Grundrechten, insbesondere in Bezug auf die Freiheit der Religionsausübung, verletzt. Das oberste belgische Gericht legte die Frage dem Europäischen Gerichtshof zur Entscheidung vor.

Das Schächten ohne vorherige Betäubung ist aktuell in Belgien nur noch in der Hauptstadtregion Brüssel gestattet. Koscher geschlachtet wird dort aber nicht; das nach den jüdischen Speisegesetzen hergestellte Fleisch wird aus dem Ausland eingeführt. Das wird auch künftig so bleiben.

ANTWERPEN Vor allem die in Flandern dominante Partei NVA hatte ein Verbot des Schlachtens ohne Betäubung vorangetrieben – offenbar mehr mit Blick auf die muslimische Bevölkerung denn auf die jüdische. Im vergangenen Jahr hatte der NVA-Vorsitzende, Antwerpens Bürgermeister Bart De Wever, angedeutet, dass er sich mit einer Ausnahme für den Bedarf der jüdischen Gemeinde an koscherem Fleisch anfreunden könnte.

Der Jüdischen Allgemeinen sagte De Wever im Mai 2019: »Wir waren uns schlicht nicht bewusst, wie sehr das [Schächtverbot] die jüdische Gemeinde hier betrifft.« In Antwerpen leben rund 20.000 überwiegend streng religiöse Juden. Eine Änderung des flämischen Gesetzes ist mit dem Urteil des EuGH nun aber unwahrscheinlich geworden.

AUSWIRKUNGEN Der Präsident der Europäischen Rabbinerkonferenz, Moskaus Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt, kritisierte das EuGH-Urteil scharf. »Diese Entscheidung steht im Widerspruch zu den jüngsten Erklärungen der europäischen Institutionen, dass jüdisches Leben geschätzt und respektiert werden solle«, sagte Golschmidt. Der Versuch der europäischen Richter, die Schechita, das religiöse Schlachten, zu definieren, sei »absurd«.

»Wir alle sind uns des Präzedenzfalls bewusst, der damit geschaffen wird und der unsere Rechte auf die Freiheit der Religionsausübung in Frage stellt.« Die jüdischen Gemeinden in ganz Europa würden bald die Auswirkungen des Urteils zu spüren bekommen, so Goldschmidt in einer Stellungnahme. Die Verbote hätten bereits zu Versorgungsengpässen mit koscherem Fleisch während der Corona-Pandemie geführt.

»Europas Politiker beteuern immer wieder, den Wert und die Bedeutung der jüdischen Gemeinden für Europa, doch sie bieten keine Garantien für unsere Lebensweise. Europa muss sich selbst fragen, welche Werte es künftig vertreten will. Wenn Werte wie die Religionsfreiheit und Vielfalt ein integraler Bestandteil sein sollen, dann spiegelt dies die derzeitige Rechtsauffassung und Rechtsprechung nicht wider und muss dringend überarbeitet werden«, erklärte Goldschmidt.

Der belgische jüdische Dachverband CCOJB, der gegen das Dekret geklagt hatte, kommentierte auf Twitter das Urteil lapidar mit den Worten »Europa enttäuscht.« CCOJB-Präsident Yohan Benizri warf den Luxemburgger Richtern ein »Einknicken vor bestimmten Partikular- und Wählerinteressen« vor. Man hätte erwartet, dass die Grundrechte besser geschützt würden, so Benizri. Eine Demokratie messe sich an dem Respekt, dem sie ihren Minderheiten entgegenbringe. »Der Kampf geht weiter, und wir geben uns erst dann geschlagen, wenn alle rechtlichen Möglichkeiten erschöpft sind.«