Synagoge beschmiert

Unbekannte haben eine Synagoge in Finnland mit roter Farbe bespritzt. Die Farbe wurde ausgerechnet am Holocaust-Gedenktag und 75. Jahrestag der Befreiung des ehemaligen deutschen Konzentrationslagers Auschwitz entdeckt.

fotos Fotos des finnischen Rundfunksenders Yle legten nahe, dass jemand vermutlich mit Farbpatronen auf den Eingangsbereich und die Außenfassade der Synagoge der jüdischen Gemeinde der Stadt Turku geschossen hat.

Präsident Sauli Niinistö, der am Montag wie Vertreter zahlreicher anderer Länder an einem Gedenken im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau teilnahm, bezeichnete den Vorfall als sehr beunruhigend. Innenministerin Maria Ohisalo sprach von einer inakzeptablen Tat. Bereits am Freitag war laut Yle eine katholische Kirche in Turku mit den Worten »Hört auf, die Pädophilen zu verstecken« und »Lügner« beschmiert worden. dpa