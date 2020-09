Sukka auf ehemaligem Reichsparteitagsgelände

Auf dem Dach der von den Nazis geplanten und nicht vollendeten Kongresshalle des Reichparteitagsgeländes der NSDAP in Nürnberg soll zu Sukkot eine Laubhütte (Sukka) errichtet werden.

Die Aktion des Partnerschaftsvereins »Nürnberg-Hadera«, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert, ist für den 3. Oktober geplant, dem zweiten Tag des siebentägigen Laubhüttenfests, wie die Vereinsvorsitzende Diana Liberova am Mittwoch mitteilte.



ESSEN Hadera in Israel ist Partnerstadt Nürnbergs. »Für uns war klar, dass wir unser Jubiläum am »Dokumentationszentrum Reichsparteitage« feiern wollten. Bei den Planungen mit den Corona-Bedingungen kamen wir dann auf diese Idee«, sagte Liberova dem »Evangelischen Pressedienst«.

Die Generalkonsulin Israels Sandra Simovich sowie die Oberbürgermeister von Hadera, Zvi Gendelmann, und Nürnberg, Marcus König, sollen Grußworte sprechen. Auch Essen soll in der Sukka serviert werden. epd