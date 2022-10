Stanford-University entschuldigt sich für Ausschluss von Juden

Die kalifornische Stanford-University hat sich offiziell für den Ausschluss jüdischer Studenten in den 1950er-Jahren entschuldigt. Dies sei ein »hässlicher Teil« der Geschichte Stanfords, »traurig und zutiefst beunruhigend«, schreibt Universitätspräsident Marc Tessier-Lavigne in einer in dieser Woche veröffentlichten Erklärung. Die Universität hatte ihre antijüdische Haltung jahrzehntelang bestritten. Vertreter der jüdischen Studentenschaft begrüßten die nun erfolgte Entschuldigung.

Eine von der Universität eingesetzte Untersuchungsgruppe hatte zuvor ein Dokument von 1953 untersucht, in dem die Universitätsverwaltung Bedenken gegen die Zahl jüdischer Studenten an der privaten Elite-Universität vorgebracht hatte. Der Bericht dokumentiert einen deutlichen Rückgang der Einschreibungen von Schülern aus zwei südkalifornischen High Schools, die bekannt für einen hohen Anteil jüdischer Schüler waren.

Diskriminierung Das Oberste US-Gericht wird sich noch in diesem Monat mit zwei ähnlichen Fällen befassen, bei denen es um zwei Universitäten geht, denen Diskriminierung aus rassistischen Gründen vorgeworfen wird. Die Harvard University in Massachusetts und die University of North Carolina in Chapel Hill hatten demnach jahrzehntelang schwarze Studenten ausgeschlossen. kna