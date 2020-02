Lisa Mikova erhält Bundesverdienstkreuz

Lisa Mikova (98), aus Prag stammende Modezeichnerin, Buchhändlerin und Schoa-Überlebende, erhält am 19. Februar das Bundesverdienstkreuz.

Auszeichnung Der deutsche Botschafter in Tschechien, Christoph Israng, wird ihr die Auszeichnung in Prag überreichen, wie Mikovas Biograf Werner Imhof am Freitagabend mitteilte. Der Historiker und Übersetzer hatte die Zeitzeugin nach eigenen Angaben für die Ehrung vorgeschlagen.

Mikova wurde mit ihrer Familie an ihrem 20. Geburtstag in das Konzentrationslager Theresienstadt verschleppt, später ins Vernichtungslager Auschwitz.

Schulen Zudem ist sie Zeitzeugin des totalitären Regimes in der Tschechoslowakei von 1948 bis 1989. Bis vor wenigen Jahren besuchte sie auch zahlreiche deutsche Schulen und berichtete in Hunderten von Zeitzeugengesprächen über ihr Schicksal. Mikovas Biografie erschien 2018. kna