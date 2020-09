Liliana Segre wird 90

Die italienische Auschwitz-Überlebende und Senatorin Liliana Segre wird an diesem Donnerstag , dem 10. September, 90 Jahre alt. Bekannt wurde sie vor allem durch ihren fortdauernden Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus. Für Aufsehen sorgte sie zuletzt im Januar mit einer Rede vor dem EU-Parlament in Brüssel.

Segre, 1930 in eine jüdische Familie in Mailand geboren, wurde 1944 ins Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Am 30. April 1945 wurde sie aus einem Außenlager des KZ Ravensbrück befreit.

ERNENNUNG Anfang 2018 ernannte sie Staatspräsident Sergio Mattarella zur Senatorin auf Lebenszeit. Segre geriet im November 2019 international in die Schlagzeilen, als sie nach fortgesetzten antisemitischen Schmähungen Polizeischutz erhielt.

Ihre regelmäßigen Treffen mit Jugendlichen und Vorträge an Schulen hat sie inzwischen aus gesundheitlichen Gründen eingestellt. kna