Fox News löscht nach Protest George-Soros-Karikatur

Der konservative US-Fernsehsender »Fox News« hat einen Instagram- und Facebook-Post mit einer Karikatur des jüdischen Mäzens George Soros gelöscht. Darauf war der 93-Jährige Schoa-Überlebende als Strippenzieher von Marionetten karikiert, die Staatsanwälte darstellen sollten. Am Mittwoch hatte die jüdische Organisation Anti-Defamation League Protest gegen die Veröffentlichung des Cartoons eingelegt.

»MANIPULIERT« Die Soros-Figur zieht in der Karikatur an Fäden mit der Aufschrift »$ORO$«. Sie steuert dabei zwei Marionetten, die als Esel dargestellt sind (das Wappentier der Demokratischen Partei in den USA) und Schilder hochzuhalten, auf denen »Defund Police« und »No Bail« zu lesen ist. Damit suggeriert der Zeichner A.F. Branco, dass der den Demokraten nahestehende Soros die Justizpolitik der Demokraten steuere.

Das Bild vom jüdischen Puppenspieler gilt seit Jahrzehnten als gängiges antisemitisches Motiv. »Fox News« betitelte die Karikatur sowohl auf Instagram als auch auf Facebook mit dem Satz »The puppet master« (»Der Puppenspieler«). Bevor der Post gelöscht wurde, hatte er alleine auf Instagram bereits 16.000 Likes erhalten.

»Wie wir Fox News bereits mehrfach mitgeteilt haben, beschwört die Darstellung einer jüdischen Person als Puppenspieler, der nationale Ereignisse für bösartige Zwecke manipuliert, seit langem bestehende antisemitische Tropen über jüdische Macht herauf und trägt zur Normalisierung des Antisemitismus bei«, twitterte die ADL am Mittwoch.

»UNTERWÜRFIG« Kurz darauf löschte der Sender den Post auf Instagram und Facebook. »Wir sind froh, dass Fox News das Richtige getan und die beleidigende Karikatur entfernt hat«, sagte ADL-Sprecher Jake Hyman gegenüber The Daily Beast. »Wir hoffen, dass sie in Zukunft mehr Vorsicht walten lassen, wenn sie die Verwendung solcher Bilder in Erwägung ziehen.«

Im November hatte der ADL-Geschäftsführer Jonathan Greenblatt die Fox-Moderatorin Lara Logan kritisiert, nachdem sie den Impfexperten Anthony Fauci mit dem Auschwitz-Arzt Josef Mengele verglichen hatte. 2019 stellte »Fox News« die Zusammenarbeit mit dem Juristen und Donald-Trump-Anhänger Joseph diGenova ein, weil dieser antisemitische Theorien über George Soros verbreitet hatte. DiGenova lästerte daraufhin öffentlich, Fox sei Soros unterwürfig und habe Angst vor dem jüdischen Milliardär. mth