Chanukka für die Überlebenden

Die jährliche International Holocaust Survivors Night (IHSN) findet in der dritten Nacht von Chanukka, am Dienstag, 30. November, um 19 Uhr Mitteleuropäischer Zeit, online statt. Dabei sollen auch in diesem Jahr die Holocaust-Überlebenden weltweit geehrt werden. Dies gab die Jewish Claims Conference heute im Gespräch mit der Jüdischen Allgemeinen bekannt.

Die Veranstaltung umfasst Erinnerungen von Überlebenden aus mehr als 15 Ländern sowie Grußworte des israelischen Präsidenten Isaac Herzog sowie von Bundesfinanzminister Olaf Scholz, Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, des Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, der Holocaust-Überlebenden Charlotte Knobloch, Serge Klarsfeld und anderen sowie Beiträge von Musikern und Entertainern. ja