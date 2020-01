Bewegung im Fall Naama Issachar

»Ich werde dein Mädchen nach Hause zurückbringen.« Das soll Russlands Präsidentin Wladimir Putin Medienberichten zufolge Yaffa Issachar, der Mutter der in Russland inhaftierten israelischen Yogalehrerin Naama Issachar, in der vergangenen Woche während seines Israelbesuchs in einer persönlichen Unterredung gesagt haben.

Jerusalem Der russische Präsident hatte sich am Rande des World Holocaust Forum in Jerusalem im Beisein von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit Yaffa Issachar getroffen. Konkrete Aussagen darüber, wann die 26 Jahre alte Frau aus der russischen Haft entlassen werden könnte, machte Putin den Berichten zufolge allerdings nicht.

Dennoch ist seither Bewegung in den Fall der Israelin gekommen. Seit Oktober 2019 verbüßt sie in Russland eine Haftstrafe von insgesamt siebeneinhalb Jahren. Die Rucksacktouristin wurde im April 2019 in Moskau festgenommen, nachdem die Behörden in ihrem Gepäck bei einem Transitaufenthalt angeblich Cannabis gefunden hatten. Es soll sich um weniger als zehn Gramm gehandelt haben.

BEGNADIGUNG Am Sonntag reichten die russischen Anwälte Issachars ein offizielles Begnadigungsgesuch bei Präsident Putin ein. Ein solches Schreiben sei nach Aussage von Kremlsprecher Dmitri Peskow zwingend notwendig, damit der Begnadigungsprozess in die Wege geleitet werden könne. Zuvor hatte bereis Ministerpräsident Netanjahu um eine Begnadidung der jugen Frau aus humanitären Gründen ausgesprochen.

In Israel wird die junge Yogalehrerin weithin als politische Gefangene des Kremls gesehen, mit der dieser die israelische Regierung zu diplomatischen Konzessionen bewegen will.

Tatsächlich ist die hohe Haftstrafe für den Besitz der geringen Menge an Haschisch äußerst ungewöhnlich. In einem vergleichbaren Fall einer jungen US-Amerikanerin, die ebenfalls im vergangenen Jahr wegen illegalen Drogenbesitzes am Moskauer Flughafen kurzzeitig inhaftiert worden war, musste diese als Strafe lediglich 210 Euro zahlen.