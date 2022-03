Bericht: Zwei russische Stars bleiben vorerst in Israel

Ein in seiner Heimat prominentes russisches Künstlerehepaar hat sich offenbar nach Israel abgesetzt. Alla Pugatschowa, die seit vier Jahrzehnten mit Hits wie »Millionen scharlachroter Rosen« und »Liebe wie ein Traum« in Russland bekannt ist, und ihr jüdischer Mann, der Komiker und Fernsehmoderator Maxim Galkin, befänden sich zusammen mit ihren beiden Kindern in Israel, berichteten Medien.

Bislang sei aber nicht klar, ob die Familie dauerhaft in Israel bleiben wolle, schrieb die Zeitung »Haaretz«. Der 45-jährige Galkin hat im Juni mehrere Bühnenauftritte dort geplant. Ob er überhaupt nach Russland zurück kann, ist unklar. Am Tag des russischen Einmarschs in die Ukraine hatte er auf seinem Instagram-Account die Sätze gepostet: »Es gibt keine Rechtfertigung für einen Krieg! Nein zum Krieg!« Solche Aussagen gelten in Russland mittlerweile als Straftat, die mit langen Haftstrafen geahndet werden können.

POPIKONE Pugatschowa postete ihrerseits auf Instagram ein Video, das zunächst den bekannten russisch-orthodoxen Priester Andrei Tkatschew bei einer Tirade gegen die Sängerin zeigt. »Pugatschowa hat Russland für immer verlassen! Gott, wie lange habe ich darauf gewartet!« Später in dem Clip wendet sich Pugatschowa an den Priester und sagt: »Deine Freude kommt zu früh, Androjoscha. Ein Urlaub und eine medizinische Behandlung gelten nicht als Auswanderung. Ich werde zurückkehren, und wir werden die Dinge klären. Ich werde in deine Kirche gehen und für dich beten, du Gotteslästerer.«

Pugatschowa wurde zu einer Ikone der russischen Popmusik. Die 1949 in Moskau geborene Frau kämpfte in Zeiten der Sowjetunion für eine liberalere Kulturpolitik und nahm später zahlreiche junge Künstler unter ihre Fittiche. 1991 wurde sie zur »Volkskünstlerin der Sowjetunion« ernannt, der höchsten staatlichen Auszeichnung, die dort ein Künstler erhalten konnte.

TV-PROMINENZ Auch über die Länder des damaligen Ostblocks hinaus brachte sie es zu Bekanntheit – auch, weil sie einige ihrer Songs auf Englisch einspielte. Mehr als 500 Stücke von ihr sind zwischenzeitlich ins Englische und Hebräische übertragen worden. 1997 nahm Pugatschowa für Russland am Eurovision Song Contest teil.

Maxim Galkin ist ihr fünfter Ehemann, ihre beiden gemeinsamen Kinder wurden von einer Leihmutter ausgetragen. Die beiden heirateten im Jahr 2011, als Galkin selbst bereits ein Star war. Jahrelang moderierte er die russischen Versionen von Wer wird Millionär? und Strictly come dancing.

Seit 2016 präsentieren Galkin und seine Frau zusammen im TV eine populäre Talentshow für Kinder. Als einer der ganz wenigen Künstler in Russland imitiert Maxim Galkin gelegentlich auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin. mth