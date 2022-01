Zwei Piloten sterben bei Absturz ihres Hubschraubers

Bei einem Hubschrauberabsturz vor der Küste von Haifa sind am Montagabend zwei Piloten der israelischen Luftwaffe gestorben. Ein Offizier, der sich ebenfalls an Bord befand, wurde mittelschwer verletzt. Die Opfer sind der 38-jährige Oberstleutnant Erez Sachiani, verheiratet und Vater von drei Kindern, und Major Chen Fogel (27).

BEITRAG Premierminister Naftali Bennett äußerte sich noch am Abend: »Dies ist eine sehr traurige Nacht. Die bei dem Unfall gefallenen Piloten der Luftwaffe gehörten zu den besten unserer Söhne. Das Volk Israel wird ihren Beitrag zur nationalen Sicherheit Tag und Nacht nie vergessen.«

Verteidigungsminister Benny Gantz überbrachte den Familien sein Beileid. Er kündigte an, dass die IDF den Vorfall untersuchen und die notwendigen Schlussfolgerungen ziehen werde.

Nach dem Unglück ordnete Luftwaffen-Chef Amikam Norkin an, alle Helikopter dieser Art am Boden zu belassen.

Nach Angaben eines Armeesprechers war der Marinehubschrauber gegen 20 Uhr zu einem Trainingsflug gestartet. Rund eine Stunde später geschah das Unglück. Es habe sich dabei um technisches Versagen, nicht um die Folgen eines Angriffs gehandelt.



Passanten, die den Absturz vom Strand aus beobachten, informierten Polizei und Rettungskräfte. Sie berichteten, dass der Helikopter in geringer Höhe geflogen und dass noch vor dem Aufprall auf das Wasser Feuer zu sehen gewesen sei. Bereits kurze Zeit nach dem Absturz wurden erste Wrackteile ans Ufer geschwemmt.

EINSATZKRÄFTE Mehrere Einheiten der Marine und der Polizeirettungseinheit suchten nach den Piloten. Nach der Bergung versuchten die Einsatzkräfte, die Männer wiederzubeleben, mussten jedoch noch vor Ort ihren Tod feststellen. Knapp eineinhalb Kilometer vom Ufer entfernt wurde das überlebende Opfer aus dem Wasser gezogen. Der Marine-Offizier befinde sich in stabilem Zustand, so die Armee, und werde derzeit mit mittelschweren Verletzungen im Rambam Krankenhaus in Haifa behandelt.

Der abgestürzte Hubschrauber war ein Eurocopter AS565 Panther, auch als »Atalef« (Hebräisch für Fledermaus) bekannt. Das Flugzeug wird hauptsächlich für Missionen auf See verwendet, da es auf Raketenschiffen der israelischen Marine landen kann. Nach dem Unfall ordnete der Chef der israelischen Luftwaffe, Amikam Norkin, an, alle Militärhubschrauber dieser Art am Boden zu belassen und sämtliche Übungen mit ihnen zu stoppen.