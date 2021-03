Wieder keine klare Entscheidung

Auch bei den vierten Wahlen in Israel gibt es keine eindeutige Entscheidung. Das Land ist wieder einmal politisch gespalten. Zwar holte der rechtskonservative Likud des amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu nach ersten Auszählungen die meisten Mandate (31), eine eindeutige Mehrheit kann er jedoch nicht auf sich vereinen.

Ein Gewinner steht dennoch bereits fest: Naftali Bennett von der Rechtspartei Jamina. Nach den ersten Auszählungen werden ihm sieben oder acht Mandate zugesprochen. Damit wird der einstige Bildungsminister höchstwahrscheinlich zum Königsmacher bei diesen Wahlen. Er allein könnte dann entscheiden, ob Netanjahu weiter im Amt des Ministerpräsidenten bleibt.

STIMMEN Nach Angaben der Hochrechnungen des Fernsehsenders elf erhält der rechtskonservative Likud von Netanjahu 31 Mandate, die Zentrumspartei von Yair Lapid 18, die ultraorthodoxe Sefardenpartei Schas neun, die Vereinte Arabische Liste acht, Jamina, die Arbeitspartei, Blau-Weiß, das charedische Vereinte Tora-Judentum, Israel Beiteinu und der Religiöse Zionismus jeweils sieben. Die Linkspartei Meretz ist mit sechs Sitzen in der Knesset vertreten, ebenso wie die erst kürzlich gegründete Partei Neue Hoffnung von Gideon Saar.

Damit könnte die Aufteilung der Blöcke folgendermaßen sein: Ein Rechts-Religiöser-Block unter Netanjahu würde die Parteien Likud, Schas, Vereintes Tora-Judentum und den Religiösen Zionismus umfassen. Damit käme er auf 54 Sitze. Stimmte Jamina dem zu, hätte Netanjahu nach diesen vorläufigen Ergebnissen die knappe Mehrheit von den mindestens 61 benötigten Sitzen in der Knesset.

»Ich werde nur das tun, was gut für den Staat Israel ist.« Naftali Bennett

Es wäre die am meisten rechtsgerichtete Koalition in der Geschichte des Staates. Ob Bennett diese unterstützen würde, ließ er am Abend offen. »Ich werde nur das tun, was gut für den Staat Israel ist«, gab er sich geheimnisvoll.

Persönlich stehen sich Netanjahu und Bennett - gelinde gesagt - alles andere als nah. Sollte sich Bennett dennoch dafür entscheiden, ist klar, dass seine Beteiligung Netanjahu viele Top-Ministerposten kosten würde.

BETEILIGUNG Ein Mitte-Links-Block mit der Beteiligung von rechtsgerichteten Parteien wäre der sogenannte Anti-Netanjahu-Block. Er könnte aus Jesch Atid, Awoda, Meretz, Blau-Weiß, Israel Beiteinu, der Neuen Hoffnung und der Vereinten Arabischen Liste bestehen und würde damit 59 Sitze haben.

Die Wahlbeteiligung war dieses Mal außergewöhnlich niedrig.

Ein weiterer Gewinner bei diesen Wahlen ist der nationalreligiöse Politiker Bezalel Smotrich mit seiner Partei Hazionut Hadatit (Religiöser Zionismus). Die Rechtsaußen-Partei vertritt teils ultrarechte Ansichten und hat sich vor der Abstimmung mit der rechtsextremen Partei des rassistischen Kahane-Anhängers Itamar Ben-Gvir und seinem Anti-LGBTQ-Parteikollegen Avi Maoz zusammengetan. Beide werden in der Knesset vertreten sein.

BETEILIGUNG Von Wahlmüdigkeit war am Ende in Israel doch einiges zu spüren. Die Beteiligung war dieses Mal außergewöhnlich niedrig. Um 20 Uhr hieß es, es sei die niedrigste seit dem Jahr 2009 mit nur 61 Prozent. Ein Jahr zuvor hatte sie zur selben Zeit bei fast 66 Prozent gelegen. Besonders wenig beteiligten sich die israelischen Araber. Bei ihnen sollen nur 55 Prozent in die Wahllokale gegangen sein.

Am 22. Dezember 2020 hatte sich die 23. Knesset aufgelöst, nachdem sich die Koalition nach nur acht Monaten im Amt nicht auf einen Haushalt einigen wollte. Diese waren die vierten Wahlen innerhalb von zwei Jahren. Mit den endgültigen Ergebnissen wird erst am Freitag oder sogar erst nach den Pessachfeiertagen gerechnet.