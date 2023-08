Terroranschlag in Tel Aviv

Beim Anschlag eines palästinensischen Terroristen in Tel Aviv ist ein Wachmann am Samstag tödlich verletzt worden. Der 42-Jährige sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte ein Sprecher der Klinik am Abend mit.

Der Vater dreier Töchter habe einen größeren Anschlag verhindert und »mit seinem Tod viele Leben gerettet«. Zuvor war der Attentäter ebenfalls im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben.

Nach Angaben der israelischen Polizei handelte es sich um einen Palästinenser aus Dschenin im Westjordanland. Den Angaben zufolge war der Mann von zwei Wachmännern der Stadtverwaltung angesprochen worden, weil er ihnen verdächtig vorkam.

Daraufhin habe er das Feuer eröffnet und einen der Männer getroffen. Der zweite habe zurückgeschossen und den Attentäter außer Gefecht gesetzt.

Der 27-Jährige habe einen Abschiedsbrief bei sich getragen, teilte Polizeichef Kobi Schabtai am Anschlagsort mit. »Er ist gekommen, um zum Märtyrer zu werden.« In Moscheen in Dschenin wurde über Lautsprecher mitgeteilt, der Täter sei Mitglied der palästinensischen Terrorganisation Islamischer Dschihad gewesen.

Ein führendes Mitglied der Terror-Organisation Hamas nannte den Anschlag eine »heldenhafte Tat und natürliche Reaktion auf die Tötung zweier junger Männer im Westjordanland am Freitag«. Israelische Siedler hatten nahe Ramallah einen 19-jährigen Palästinenser erschossen.

Die Siedler drangen in die palästinensische Ortschaft Burka ein. Sie hätten dort auch zwei Fahrzeuge in Brand gesetzt, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Zwei mutmaßliche Täter wurden nach Polizeiangaben festgenommen.

Der Anschlag in Tel Aviv war bereits der vierte in diesem Jahr in der Großstadt am Mittelmeer. Zuletzt war dort vor einem Monat ein palästinensischer Angreifer mit seinem Auto in eine Menschenmenge gefahren und hatte mehrere Menschen verletzt. dpa