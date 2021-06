Papst ernennt neuen Botschafter für Israel

Zu seinem neuen Botschafter in Israel hat Papst Franziskus den philippinischen Kurienerzbischof Adolfo Tito Yllana ernannt. Wie der Vatikan am Donnerstag weiter mitteilte, wird der 73-Jährige auch Nuntius in Zypern sowie Apostolischer Delegat für Jerusalem und Palästina.

Salomonen Seit 2015 war Yllana Apostolischer Nuntius in Australien, davor als Papst-Botschafter in der Demokratischen Republik Kongo, in Pakistan sowie Papua-Neuguinea und den Salomonen tätig. Im Nahen Osten folgt Yllana dem italienischen Vatikan-Diplomaten Leopoldo Girelli (68), den der Papst im März als Nuntius nach Indien versetzt hatte.

Der Heilige Stuhl und Israel haben seit 1994 diplomatische Beziehungen. Wegen des strittigen völkerrechtlichen Status von Jerusalem und den Palästinenser-Gebieten vertritt Yllana als Apostolischer Delegat den Papst dort nur bei Institutionen und Personen der Ortskirche, nicht aber gegenüber staatlichen Behörden. kna