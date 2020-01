View this post on Instagram

Elias Feinzilberg ist 102 Jahre alt. Als Jude wurde er von den Nationalsozialisten verfolgt und überlebte fünf Vernichtungslager. Heute sagt er: »Ich habe 21 Enkel. Das ist meine Rache an den Nazis.« Bundespräsident Steinmeier und Elke Büdenbender haben Elias Feinsilber und andere Überlebende des Holocaust heute in Jerusalem getroffen. Morgen wird der Bundespräsident auf Einladung von @presidentruvi als erstes deutsches Staatsoberhaupt eine Rede in der Gedenstätte @yadvashem halten. Er ist zusammen mit Staats- und Regierungschefs aus aller Welt zu Gast beim World Holocaust Forum, um der Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz vor 75 Jahren zu gedenken. Mehr zur Israel-Reise in der Story! ⬆️ +++ Elias Feinzilberg is 102 years old. Being Jewish, he was persecuted by the Nazis and survived five extermination camps. Today he said: ‹I have 21 grandchildren. This is my revenge against the Nazis.’ Federal President Steinmeier and Elke Büdenbender met Elias Feinsilber and other Holocaust survivors in Jerusalem today. Tomorrow, at the invitation of President Rivlin, the Federal President will be the first German head of state to deliver a speech at the Yad Vashem Holocaust Memorial. Together with heads of state and government from all over the world, he is a guest at the World Holocaust Forum to commemorate the liberation of the Nazi extermination camp Auschwitz 75 years ago. More about the visit to Israel in the story! ⬆️ #holocaust #holocaustsurvivor #shoah #neveragain #weremember #niewieder #geschichte #deutschegeschichte #history #germanhistory #bundespräsident #steinmeier