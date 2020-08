Libanons Farben erleuchten Tel Avivs Rathaus

Aus Solidarität mit den Betroffenen der gewaltigen Explosion in Beirut haben die Farben der libanesischen Fahne das Rathaus der israelischen Küstenstadt Tel Aviv erleuchtet.

Diplomatie Humanität sei wichtiger als jeder Konflikt, schrieb Bürgermeister Ron Huldai bei Twitter. »Unsere Herzen sind nach diesem schrecklichen Unglück bei den Menschen im Libanon.« Der Libanon und Israel haben keine diplomatischen Beziehungen. Offiziell befinden sich die Nachbarländer noch im Krieg.

הערב נאיר את בניין העירייה בדגל לבנון. האנושיות קודמת לכל סכסוך, וליבנו עם העם הלבנוני בעקבות האסון הנורא שפקד אותו. — רון חולדאי (@Ron_Huldai) August 5, 2020

Das Rathaus von Tel Aviv wurde am Mittwochabend in den Farben der libanesischen Fahne erleuchtet. In der Nacht zuvor waren bereits der Wolkenkratzer Burj Khalifa in Dubai und die Pyramiden von Gizeh in Ägypten aus Solidarität mit den Menschen in Beirut und in Gedenken an die Opfer der Explosion in Libanons Nationalfarben beleuchtet worden.

Eine Explosion im Hafen hatte Beirut am Dienstag erschüttert. Nach Angaben des libanesischen Roten Kreuzes starben mindestens 100 Menschen, Tausende wurden verletzt. dpa