Kanzler Scholz würdigt Einigung zwischen Israel und Libanon

Die Einigung auf eine Seegrenze zwischen Israel und dem Libanon ist nach Einschätzung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine sehr gute Nachricht.

»Es ist gut für Israel, für den Libanon und auch für die Region und Europa«, ließ Scholz am Mittwoch in Berlin über Vize-Regierungssprecherin Christiane Hoffmann mitteilen. Ein ausdrücklicher Dank ging an die USA, »die diese Einigung durch ihre Vermittlung möglich gemacht haben«.

Mit der Verständigung auf eine gemeinsame Seegrenze hatten die Nachbarstaaten auch ihren langen Streit um die Gasförderung im Mittelmeer beigelegt. Die dortigen Erdgas-Felder könnten die derzeitige Energiekrise in Europa lindern. dpa