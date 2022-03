Israels Premier Bennett mit Corona infiziert

Israels Regierungschef Naftali Bennett hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Sein Büro gab am Montagmorgen bekannt, dass Bennett positiv auf Covid-19 getestet wurde. Er fühle er sich jedoch wohl und werde von zu Hause aus arbeiten.

PRESSEKONFERENZ Am Tag zuvor hatte Bennett an einer Pressekonferenz mit US-Außenminister Antony Blinken teilgenommen, der zum Negev-Gipfel nach Israel gereist war.

Bennett will heute Morgen zusammen mit Verteidigungsminister Benny Gantz, Innensicherheitsminister Omer Barlev, Stabschef Aviv Kohavi, Schin Bet-Chef Ronen Bar und anderen Beamten die Lage nach dem Terroranschlag von gestern Abend beurteilen.

Sonntagnacht war Bennett noch nach dem Anschlag in der Stadt Hadera bei einem Treffen gesehen worden. Er trug auf dem offiziell veröffentlichten Foto eine Maske. Kurz nach der Ankündigung aus dem Büro des Premiers teilte die Polizei mit, dass ihr Chef Kobi Shabtai sich ebenfalls mit dem Coronavirus angesteckt habe. Auch dem Polizeichef gehe es gut.

BA.2 ist mittlerweile die dominante Coronavirus-Variante in Israel.

Derzeit steigen die Infektionen in Israel wieder an. Die tägliche Zahl der gemeldeten Neuinfektionen verdoppelte sich in der vergangenen Woche, da sich die BA.2-Version der Omikron-Variante weiter verbreitet. Sie ist mittlerweile die dominante Variante im Land.

Am Sonntag lag der Prozentsatz der positiven Coronatests bei knapp 24. Der R-Wert, der angibt, wie viele Personen ein Infizierter ansteckt, liegt derzeit bei 1,36. Ist sie über eins, bedeutet es, dass sich die Pandemie weiter ausbreitet.