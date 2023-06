Israel schreibt mit Fußballkrimi Geschichte

Die israelische U-20-Fußballnationalmannschaft hat am Samstagabend Geschichte geschrieben: Bei der U-20-Weltmeisterschaft sorgten die Kicker für einen regelrechten Krimi beim Viertelfinalspiel gegen Brasilien. Die Israelis gewannen das Match nach der Verlängerung mit 3:2 – und ziehen damit ins Halbfinale ein.

Dabei galt Brasilien klar als Favorit. Doch nachdem die reguläre Spielzeit unentschieden geendet hatte, gelang den Israelis gleich zweimal der Ausgleich nach Toren der südamerikanischen Elf in dem spannenden Spiel.

Es ist das erste Mal überhaupt, dass sich die israelische Mannschaft für die U20-Weltmeisterschaft qualifizierte. Der Sieg über Brasilien könnte den größten bisherigen Erfolg im israelischen Fußball darstellen.

JUBEL Der Schlusspfiff löste Jubel auf dem Spielfeld und in Israel aus. Premierminister Benjamin Netanjahu schrieb auf Twitter: »Unsere Jugendmannschaft hat Geschichte geschrieben und dem Staat Israel großen Stolz verliehen.« Später sprach er mit Trainer Ofir Chaim: »An einem Tag der Trauer haben Sie uns Freude und Stolz gebracht – in einem Ausmaß, das schwer zu beschreiben ist. Der israelische Fußball hat noch nie einen Tag gehabt wie diesen.«

»Das ist für die ganze Nation«, sagte Trainer Chaim. »Ich möchte dieses erstaunliche, wundervolle Land vereinen. Wir haben Spieler, die an sich glauben, und wir haben die Fähigkeiten. Wir wollen das Finale erreichen.«

Auch Präsident Isaac Herzog lobte das »großartige Spiel«. An die Spieler gewandt sagte er: »Sie bescheren uns in diesen Tagen viel Respekt und Freude mit großartigem Teamplay und echtem sportlichen Kampfgeist.«

OPFER Stürmer Dor Turgeman widmete den Sieg den drei Soldaten, die Stunden zuvor am Samstag bei dem Angriff eines ägyptischen Polizisten an der Südgrenze getötet wurden. »Wir haben mit den Nachrichten aus Israel einen schwierigen Tag durchgemacht«, sagte er. »Dieser Gewinn ist für die Familien der Opfer. Was passiert ist, schmerzt uns sehr.«

Vor diesem großartigen Erfolg war Israel noch fast an der Teilnahme im Achtelfinale vorbeigeschlittert. In letzter Minute hatte es im ersten Spiel gegen Kolumbien verloren und gegen den Senegal nur ein Unentschieden eingeholt. Im Halbfinale, das am Donnerstag ausgetragen wird, trifft Israel auf den Sieger des Viertelfinalspiels vom Sonntag zwischen Uruguay und den USA.