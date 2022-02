Israel schickt humanitäre Hilfsgüter in die Ukraine

Israel will zu Beginn der Woche ein Flugzeug mit 100 Tonnen Hilfsgütern in die Ukraine schicken. Binnen zwei Tagen sollten Zivilisten in dem umkämpften Land Ausrüstung zur Wasserreinigung, medizinische Güter und Medikamente, Decken, Zelte und Schlafsäcke erhalten, erklärte der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett am Sonntag.

Seit Donnerstagmorgen haben nach Angaben des Außenministeriums rund 2000 Israelis die Ukraine verlassen. Israel stellt sich auf eine verstärkte Einwanderung von Juden aus der Ukraine an. Nach Angaben der zuständigen Jewish Agency sollen dafür sechs Anlaufstellen an Grenzübergängen der Ukraine nach Polen, Rumänien, Ungarn und Moldawien eingerichtet werden.

Israels Außenminister Yair Lapid hat den Angriff Russlands auf die Ukraine zwar verurteilt. Der jüdische Staat unterhält aber gute Beziehungen zu beiden Ländern und befindet sich daher in einem Zwiespalt. Israel will seinen wichtigsten Bündnispartner, die USA, nicht verärgern, ist aber gleichzeitig aus strategischen Gründen vom Wohlwollen Moskaus abhängig, unter anderem in den Konflikten mit Syrien und dem Iran. dpa