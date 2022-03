Israel hebt Testpflicht an Schulen auf

An israelischen Schulen werden ab der kommenden Woche einige Coronaregeln aufgehoben. So müssen sich Schüler fortan nicht mehr zwei Mal pro Woche auf das Virus testen. Auch die Testpflicht für ungeimpfte Lehrer und andere Schulbedienstete fällt nun weg.

MASKE Die für die Gesamtbevölkerung geltenden Vorschriften bleiben jedoch in Kraft. Dazu gehört auch die Pflicht für Erwachsene und Kinder ab sieben Jahren, in geschlossenen Räumen eine Maske zu tragen.

Laut der neuesten Zahlen des israelischen Gesundheitsministeriums wurden am Donnerstag 5555 neue Fälle registriert.

Die Zahl der neuen COVID-19-Fälle im Land ist zwar weiterhin rückläufig, auch unter den Kindern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 544 und damit deutlich unter der in Deutschland. Allerdings werden in israelischen Krankenhäusern nach wie vor viele Patienten mit schweren Verläufen behandelt.

KRANKENHAUS Laut der neuesten Zahlen des israelischen Gesundheitsministeriums wurden am Donnerstag 5555 neue Fälle registriert. Von den durchgeführten Tests waren 9,6 Prozent positiv. Insgesamt 377 Personen sind ernsthaft an COVID-19 erkrankt und befinden sich im Krankenhaus. 191 von ihnen sind sogar in einem kritischen Zustand.

Am 10. März wurden 36 neue Todesfälle infolge einer COVID-19-Infektion verzeichnet – deutlich mehr als in den vorangegangenen Tagen. mth