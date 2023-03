»Israel droht zu zerfallen«

Der israelische Oppositionsführer Yair Lapid sieht sein Land durch die politische Krise um die Justizreform an einem Scheideweg.

»Wir waren nie näher dran zu zerfallen. Unsere nationale Sicherheit ist in Gefahr, unsere Wirtschaft bröckelt, unsere Beziehungen zum Ausland sind an ihrem bisherigen Tiefpunkt und wir wissen nicht, was wir unseren Kindern über ihre Zukunft in diesem Land sagen sollen«, sagte Lapid am Montag. »Wir sind von einem Haufen Extremisten ohne Bremsen und ohne Grenzen als Geiseln genommen worden.«

Auch der israelische Gewerkschaftsführer Arnon Bar-David warnte in einer Rede am Montag vor dem Niedergang des jüdischen Staates. «Wohin führen wir unser geliebtes Israel? In den Abgrund«, sagte Bar-David zum Auftakt eines Generalstreiks am Montag. »Heute halten wir den Abstieg aller in den Abgrund auf.« ap