Israel beendet Anti-Terror-Einsatz in Dschenin

Israels Militär hat seinen Anti-Terror-Einsatz in Dschenin im Westjordanland offiziell beendet. Alle Soldaten seien abgezogen, bestätigte die Armee am Mittwoch auf Anfrage. Das Militär kehre nun zurück zu seinen »Routineaktivitäten« im Westjordanland.

In der Nacht war es während des Abzugs der Truppen zu Gefechten mit bewaffneten Einwohnern Dschenins gekommen. Israels Armee war am Montag nach flankierenden Luftangriffen mit rund tausend Soldaten in Dschenin eingerückt. Es war der größte Militäreinsatz im Westjordanland seit zwei Jahrzehnten.

Auf israelischer Seite starb ein Soldat, auf der Gegenseite wurden mindestens zwölf Palästinenser getötet und mehr als 100 verletzt. Ziel der Operation »Heim und Garten« war, terroristische Infrastruktur in der Hochburg des Palästinensischen Terrors zu zerschlagen. dpa/ja