Hälfte aller corona-positiven Schüler ultrareligiös

Von allen neu mit dem Coronavirus infizierten Schülern in Israel stammen die Hälfte aus ultrareligiösen Schulen. Das geht laut örtlichen Medienberichten aus Zahlen des Gesundheitsministeriums (Donnerstag) hervor. Mit wenigen Ausnahmen sind Schulen in Israel seit drei Wochen geschlossen.

Die Statistik des Ministeriums weist demnach rund 15.300 Covid-19-Fälle unter Schülern vom Vorschulalter bis zur 12. Klasse sowie rund 1350 Infektionen bei Schulmitarbeitern aus. Die Hälfte der Fälle stammen aus unabhängigen ultraorthodoxen Schulen, deren Schülerzahl 19 Prozent aller Schüler Israels ausmachen.

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Israel fiel in den vergangenen drei Tagen leicht. Am Mittwoch lag die Positivrate der Coorona-Tests laut Medien bei 9,1 Prozent. Insgesamt verzeichnet das Land derzeit rund 61.050 aktive Fälle und 1824 Todesfälle. kna