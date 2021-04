Gulf Air fliegt direkt nach Israel

Gulf Air, die staatliche Fluggesellschaft von Bahrain, nimmt am 3. Juni Direktflüge nach Tel Aviv auf. Das berichtete die israelische Wirtschaftszeitung »Globes«. Gulf Air habe ein entsprechendes Abkommen mit der staatlichen israelischen Fluggesellschaft El Al bereits im Dezember 2020 unterzeichnet.

ABRAHAM-ABKOMMEN Im Rahmen der »Abraham-Abkommen« hat Israel im vergangenen Jahr seine Beziehungen zu Bahrain, der Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und anderen arabischen Ländern normalisiert.

Nach Angaben der »Jewish Telegraphic Agency« fliegt El Al bereits seit August 2020 Dubai in den Emiraten an. Die Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, Ethihad, fliegt wiederum seit Februar 2021 den internationalen Ben-Gurion-Flughafen in Israel an. ja