Erektionsmittel gegen Covid-19?

Berichte über Corona-Heilmittel haben dieser Tage Hochkonjunktur, nicht nur in Fachzeitschriften, sondern auch in Massenmedien. Die USA diskutieren seit Monaten aufgeregt über den Nutzen von Hydroxychloroquin.

Dabei handelt es sich um einen entzündungshemmenden und antiviralen Wirkstoff, der bei der Bekämpfung von Malaria eingesetzt wird und von dem einige Forscher glauben, er helfe auch gegen Covid-19. Die meisten Feldstudien sind bislang aber zum gegenteiligen Ergebnis gekommen.

LUNGENFUNKTION Jetzt hat haben Forscher der amerikanisch-israelischen Firma NeuroRx einen anderen Wirkstoff unter die Lupe genommen, der möglicherweise gegen das neuartige Virus helfen kann. Dabei handelt es sich das Mittel Aviptadil, welches üblicherweise zur Behandlung von Erektionsstörungen eingesetzt und in den Penis injiziert wird.

Laut einem Bericht der »Times of Israel« hat der Forscher Jonathan Javitt eine leicht veränderte Version von Aviptadil, die unter dem Namen RLF-100 registriert ist und von NeuroRx gemeinsam mit der Genfer Firma Relief Therapeutics Holdings produziert werden soll, erfolgreich an sechs Covid-19-Patienten getestet.

Weitergehende klinische Studien zur Wirksamkeit werden aktuell an fünf Krankenhäusern in den USA durchgeführt. Den von NeuroRx-Chef Jonathan Javitt veröffentlichten Testergebnissen zufolge hat RLF-100 bei sechs Corona-Patienten zu deutlichen Verbesserungen bei der Lungenfunktion und den Sauerstoffwerten im Blut geführt.

EINSATZ Der aus den USA stammende Arzt, der lange Zeit an der Johns Hopkins Universität in Baltimore und der Georgetown University in Washington forschte und seit Kurzem in Israel lebt, sagte der »Times of Israel«, er habe im März damit begonnen, zum möglichen Einsatz von Aviptadil gegen Covid-19 zu forschen.

Neben der Behandlung von Erektionsstörungen soll das Mittel auch bei chronischen Lungenerkrankungen und Asthma positive Wirkungen entfalten.

Bei dem Wirkstoff handelt es sich um die künstlich hergestellte Form eines sogenannten vasoaktiven intestinalen Peptids, das im menschlichen Körper im Darmtrakt vorkommt und aus Aminosäuren besteht. Neben der Behandlung von Erektionsstörungen soll das Mittel auch bei chronischen Lungenerkrankungen und Asthma positive Wirkungen entfalten.

Jonathan Javitt ist sich allerdings bewusst, dass RLF-100 bislang nur an einer kleinen Zahl von Patienten getestet wurde und noch keine Placebo-Tests durchgeführt wurden. «Wenn Sie mich fragen, ob das Heilmittel gegen Covid-19 ist, kann ich Ihnen nur antworten: Ich weiß es nicht, aber ich hoffe es, denn es sieht vielversprechend aus«, sagte er der Zeitung. mth