EM-Gastgeber Israel verliert klar gegen Deutschland

Die deutschen Basketballerinnen haben eineinhalb Wochen vor der EM ihre Niederlagenserie beendet und Selbstvertrauen getankt. Das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis setzte sich am Montagabend in Tel Aviv mit 78:63 (44:23) gegen EM-Gastgeber Israel durch und korrigierte damit auch die 69:73-Niederlage vom Vorabend, als ebenfalls in Tel Aviv gespielt wurde.

Zuvor hatte es zwei Niederlagen beim Vier-Nationen-Turnier in der Türkei gegeben. Am kommenden Sonntag wird in Pordenone abschließend gegen Italien getestet.

Die EM in Slowenien und Israel beginnt am 15. Juni.

Beste Werferin war Luisa Geiselsöder mit 20 Punkten. »Der erste Sieg gibt uns Selbstvertrauen. Wir werden weiter arbeiten und in Top-Form zur EM fahren«, sagte Geiselsöder. Auch die Bundestrainerin zeigte sich zufrieden. »Ich freue mich heute für mein Team nach der Enttäuschung gestern. Die erste Hälfte war bei Weitem das beste, was wir bisher gespielt haben«, erklärte Thomaidis.

Deutschland hatte sich bereits in der ersten Halbzeit einen großen Vorsprung erspielt. Der Sieg geriet in der fast leeren Halle nicht mehr in Gefahr.

Deutschland trifft in der Vorrunde in Ljubljana auf Frankreich, Slowenien und Großbritannien. Die deutschen Damen sind erstmals seit zwölf Jahren wieder bei einer EM dabei und gelten als klarer Außenseiter. dpa