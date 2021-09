Der Elektroflieger »Alice« soll bald abheben

Als die Deutsche Post-Tochter DHL Express Anfang August als erstes Unternehmen weltweit 12 Exemplare des vollelektrischen Flugzeugs »Alice« orderte, war dies womöglich der Einstieg in ein neues Zeitalter im Logistikbereich. Bis 2050 will DHL Express seine Co2-Emissionen auf Null reduzieren.

TESTFLUG Der Konstrukteur des Elektrofliegers, die israelische Firma Eviation Aircraft, plant, die bestellten Frachtmaschinen ab 2024 an DHL auszuliefern. Montiert werden soll das Flugzeug in Arlington, im US-Bundesstaat Washington.

John Pearson, CEO von DHL Express, erklärte, man habe mit Eviation »den perfekten Partner« gefunden. »Gemeinsam werden wir in eine neue Ära des nachhaltigen Luftverkehrs aufbrechen«, erklärte er im August.

Bislang fehlt »Alice« aber noch die Zulassung durch die Luftfahrtbehörden. Für Ende diesen Jahres sind erste Testflüge geplant. Die Maschine wird von einem einzigen Piloten gesteuert. Sie soll bis zu 1,1 Tonnen Fracht befördern können. Die Lithium-Ionen-Batterie des Flugzeugs benötigt zum Aufladen pro Flugstunde nur 30 Minuten, und die Reichweite des Fliegers wird mit gut 800 Kilometern ausgewiesen.

Externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel anreichert. Wir benötigen Ihre Zustimmung, bevor Sie Inhalte von Sozialen Netzwerken ansehen und mit diesen interagieren können. Soziale Netzwerke zulassen Mit dem Betätigen der Schaltfläche erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihnen Inhalte aus sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät nötig. Mehr Informationen finden Sie hier.

Ursprünglich war »Alice« als eine Art Flugtaxi für kürzere und mittlere Strecken konzipiert. Ein Prototyp des batteriebetriebenen Kleinflugzeugs wurde 2019 auf der Pariser Luftfahrtmesse präsentiert und stieß auf großes Interesse.

»ARBEITSTIER« Eine nordamerikanische Regionalfluglinie orderte umgehend mehr als ein Dutzend Maschinen - zum Stückpreis von 4 Million US-Dollar. Weitere Kunden sind seitdem hinzugekommen – laut »Times of Israel« ist Eviation Aircrafts Auftragsbuch gut gefüllt: 150 Maschinen sind schon bestellt worden.

Vor zwei Jahren wurde das Unternehmen in die »Time«-Liste der 100 besten Erfindungen aufgenommen. 2018 wurde es vom US-Wirtschaftsmagazin »Fast Company« mit dem Innovationspreis »World-Changing Ideas« bedacht. Die Partnerschaft mit einem Kunden wie DHL sei eine »große Sache« und ein bedeutender Meilenstein für Eviation, sagte Eviation-Gründer und CEO Omer Bar-Yohay der »Times of Israel« in einem Interview.

Das E-Flugzeug könne im Frachtbereich als »Arbeitstier fungieren«, da die Maschine während des Be- und Entladens aufgeladen werden könne, was die Effizienz erhöhe.

Die »Alice«, ist Bar-Yohay überzeugt, könne die Kosten von Fluggesellschaften um bis zu 70 Prozent senken. Die Maschinen seien nicht nur deutlich leichter, sondern auch leiser als herkömmliche Flieger. Der Lithium-Ionen-Akku macht dabei rund die Hälfte des maximalen Gesamtgewichts der Maschine aus: Er wiegt 3,6 Tonnen. mth