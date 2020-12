Das israelische Model Yael Shelbia hat das schönste Gesicht der Welt. Das befand jetzt das amerikanische Online-Portal »TC Candler« in einer Wahl zu »The 100 Most Beautiful Faces of 2020«.

klicks Dieser jährliche Wettbewerb wird von TC Candler nach eigenen Angaben seit 1990 veranstaltet. Dazu wird jeweils ein YouTube-Video veröffentlicht, das in der diesjährigen Ausgabe seit Montag weltweit mehr als eine Million Mal angeklickt wurde.

Yael Shelbia, Jahrgang 2001, ist in Israel als Model und Schauspielerin (Palmach) bekannt. Seit April leistet sie ihren Zahal-Wehrdienst. Sie stammt aus einer religiösen Familie, hält den Schabbat und die Kaschrut-Regeln. ja