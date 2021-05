Bundesregierung verurteilt Raketenangriffe auf Israel

Die Bundesregierung hat die Raketenangriffe auf Israel aus dem Gazastreifen »auf das Schärfste« verurteilt.

»Es handelt sich um eine durch nichts zu rechtfertigende Eskalation in einer angespannten Lage«, sagte ein Regierungssprecher am Dienstag in Berlin.

Palästinensische Terroristen feuerten mehr als 200 Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel ab. Einem Armeesprecher zufolge flog die israelische Luftwaffe als Reaktion rund 130 Angriffe auf Ziele in dem Palästinsergebiet, um seine Bürger zu schützen und weitere Raketenangriffe auf israelisches Gebiet zu unterbinden. dpa/ja