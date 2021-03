Botschafts-Außenstelle Tschechiens eröffnet

Tschechien hat in Israel eine Außenstelle seiner Botschaft in Jerusalem feierlich eröffnet. Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babis nahm am Donnerstag an der Eröffnung der Räumlichkeiten teil. Er sprach von einem weiteren Meilenstein in den Beziehungen beider Länder.

Freundschaft Die Repräsentanz soll sich demnach unter Leitung der Botschaft in Tel Aviv unter anderem um Fragen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit kümmern. Israels Außenminister Gabi Aschkenasi würdigte die Freundschaft beider Länder und dankte dem EU-Land dafür, führend bei einer sich ändernden Einstellung zu Jerusalem zu sein.

Vor knapp drei Jahren hatten die USA ihre Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt. Tschechiens Präsident Milos Zeman setzte sich dafür ein, diesem Vorbild zu folgen, konnte sich damit bislang aber nicht durchsetzen.

Berichten zufolge hatte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zuletzt beabsichtigt, überschüssigen Impfstoff in das schwer von der Corona-Pandemie getroffene Tschechien zu liefern. dpa