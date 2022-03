Biden telefoniert mit Bennett

Vor dem Hintergrund der Anschlagswelle in Israel hat US-Präsident Joe Biden mit dem israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett telefoniert.

Biden habe nach den Terroranschlägen in drei israelischen Städten mit insgesamt elf Toten sein Beileid zum Ausdruck gebracht, teilte das Weiße Haus mit. Der US-Präsident habe bei dem Gespräch am Mittwoch auch betont, dass die Vereinigten Staaten »fest und entschlossen an der Seite Israels« stünden.

»Der Präsident bot unseren israelischen Verbündeten im Kampf gegen die Bedrohung ihrer Bürger jede geeignete Unterstützung an.« Die Anschläge markierten die blutigste Woche in Israel seit 16 Jahren. dpa