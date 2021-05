Bestätigt: BioNTech/Pfizer-Vakzin bietet sehr hohen Schutz

Jetzt ist es sozusagen amtlich: Zwei Dosen des Comirnaty-Impfstoffs von BioNTech und Pfizer schützen zu 95,3 Prozent vor einer ernsten Infektion mit der Covid-19-Variante B 1.1.7, insbesondere vor Krankenhausaufenthalten, schweren Verläufen und Todesfällen.

DATEN Dies ist das Ergebnis der ersten landesweiten Beobachtungsanalyse zur Wirksamkeit des Impfstoffs in Israel, die am Mittwoch in der Fachzeitschrift »The Lancet« veröffentlicht wurde. Die Wirksamkeit des Impfstoffs wurde auf der Grundlage der Inzidenzraten bei vollständig geimpften Personen - definiert als diejenigen, bei denen mindestens sieben Tage seit der zweiten Impfdosis vergangen waren - im Vergleich zu ungeimpften Personen berechnet.

Israel ist das erste Land, das landesweite Daten zur Wirksamkeit von Comirnaty vorgelegt hat. Die Auswertung wurde unter den zweimal mit dem BioNTech/Pfizer-Mittel geimpften Israelis zwischen dem 24. Januar und dem 3. April dieses Jahres vorgenommen.

Während des Analysezeitraums habe es 232.268 Infektionen mit dem Coronavirus, 7694 Hospitalisierungen mit Covid-19, 4481 schwere oder kritische Verläufe und 1113 Todesfälle bei Personen im Alter von 16 Jahren oder älter gegeben, so die Wissenschaftler. Bis zum 3. April seien 4,7 Millionen Israelis (72 Prozent der 6,5 Millionen Menschen im Land über 16 Jahren) vollständig mit zwei Dosen des BioNTech/Pfizer-Mittels geimpft gewesen.

Mit der ersten Dosis des Vakzins sei dagegen nur ein Schutz von 58 Prozent gegen eine Ansteckung verbunden. Allerdings schütze schon die Erstimpfung bereits zu 76 Prozent gegen einen schweren Verlauf und zu 77 Prozent gegen einen möglichen Tod, verglichen mit der Gruppe der nicht Geimpften. Damit unterstreichen die Zahlen die Bedeutung einer vollständigen Impfung.

HOFFNUNG Dennoch, so betonen die Autoren des Artikels, gebe es noch eine Reihe von Herausforderungen bei der Kontrolle der Pandemie. So bleibt die Dauer des Schutzes ebenso weiter unbekannt wie die Wirksamkeit gegen impfstoffresistente Varianten. Um die sogenannte Herdenimmunität zu erreichen, müsse zudem die Durchimpfungsrate weltweit erhöht werden.

Die Hauptautorin der Studie, Sharon Alroy-Preis vom israelischen Gesundheitsministerium, wurde mit den Worten zitiert: »Diese Erkenntnisse sind enorm wichtig, denn obwohl es noch erhebliche Herausforderungen zu bewältigen gibt, geben sie echte Hoffnung, dass wir mit der Covid-19-Impfung die Pandemie endlich in den Griff bekommen können.« mth