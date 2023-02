Wird Lahav Shani neuer Chefdirigent der Münchner Philharmoniker?

Knapp ein Jahr nach dem Rauswurf von Waleri Gergijew bei den Münchner Philharmonikern steht nun offenbar der neue Chefdirigent fest. Am Mittwoch (10.00 Uhr) will Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) über die künftige musikalische Leitung des renommierten Ensembles informieren. Auch der Vertrag soll bei dieser Gelegenheit unterzeichnet werden.

Zuletzt gab es Spekulationen, dass der israelische Dirigent Lahav Shani den Posten übernehmen könnte. Die Stadt München wollte sich dazu aber nicht äußern.

Der 34-jährige Shani hat schon beachtliche Erfolge gefeiert. So folgte er 2020 Zubin Mehta als neuer Musikdirektor des Israelischen Philharmonieorchesters in Tel Aviv. Auch Ensembles wie die Berliner Philharmoniker oder das London Symphony Orchestra dirigierte er bereits. Kürzlich stand er am Pult des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks.

Gergijew war im vergangenen März entlassen worden, wenige Wochen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Nach Meinung des Stadtrats hatte sich der Musiker nicht ausreichend von dem russischen Präsidenten Wladimir Putin distanziert, mit dem er befreundet sein soll. dpa