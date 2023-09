Nazi-Parolen und Schmierereien: Polizei ermittelt in mehreren Fällen

In Sachsen muss die Polizei immer mehr Ermittlungen wegen Hakenkreuz-Schmierereien an Gebäuden und Zwischenfällen durchführen, in denen Nazi-Parolen gerufen werden.

Am frühen Sonntagmorgen in Chemnitz wurden Beamte wegen entsprechender Ausrufe zu einem Lokal gerufen. Gegen sechs Männer im Alter zwischen 22 und 41 Jahren wird jetzt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt, wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte.

Gartenlaube In Penig (Kreis Mittelsachsen) wurde zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagmorgen eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage von Unbekannten geplündert und die Fassade mit einem Hakenkreuz, einer verbotenen Rune sowie mit einer Zahlenfolge beschmiert. Der Sachschaden der gestohlenen Gegenstände betrug insgesamt etwa 300 Euro, der Sachschaden am Gebäude rund 100 Euro.

In Schwarzenberg (Erzgebirgskreis) entdeckten Polizisten am Samstagmorgen ein etwa 40 mal 35 Zentimeter großes Hakenkreuz sowie eine etwa 40 mal 25 Zentimeter große verbotene Rune auf der Fahrbahn.

Die Symbole waren mittels blauer Farbe gesprüht worden. In allen Fällen ermittelt die Polizei. epd