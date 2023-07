Israeli in Äthiopien entführt

In Äthiopien ist nach Angaben der israelischen Regierung ein Israeli entführt worden. Das Außenministerium arbeite mit Interpol und örtlichen Behörden zusammen, um die Freilassung des am Montag verschleppten Mannes zu erwirken, teilte das Ministerium am Dienstagabend mit.

Nach ersten Ermittlungen gehe man von einem kriminellen Hintergrund aus.

Nach Medienberichten handelt es sich bei der Geisel um einen mehr als 70 Jahre alten Mann. Er soll in einer Sprachnachricht an seine Familie um Hilfe gebeten haben. Es gebe auch schon eine Lösegeldforderung, hieß es. dpa