Berliner Holocaust-Mahnmal »Gleis 17« beschädigt

Am Sonntagabend haben vier bisher unbekannte Täter in Berlin-Grunewald eine zum Mahnmal »Gleis 17« gehörende Gedenktafel beschädigt. Wie die Polizei Berlin mitteilte, wurden die Männer um etwa 20 Uhr bei der Tat beobachtet.

Beamte vor Ort stellten »Einkerbungen und Farbabrieb« fest, wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß. Zudem wurden ein Davidstern und der Schriftzug »Israel« in die Mauer gekratzt, an der die Gedenktafel befestigt ist. Nun ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz.

Das Mahnmal »Gleis 17« am Bahnhof Grunewald erinnert an etwa 10.000 Juden, die 1941 und 1942 von dort mit Zügen der Deutschen Reichsbahn in Konzentrationslager deportiert und größtenteils dort ermordet wurden. ja