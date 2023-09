Baerbock stellt sich hinter deutschen Botschafter in Israel

Außenministerin Annalena Baerbock hat den deutschen Botschafter Steffen Seibert gegen Kritik aus der israelischen Regierung verteidigt. »Es ist das Alltagsgeschäft von Diplomatinnen und Diplomaten, auf dem aktuellen Stand von Entwicklungen in unterschiedlichen Ländern zu sein«, sagte die Grünen-Politikerin am Montag am Rande der UN-Woche in New York.

»Es ist auch ganz normal, dass wir zu öffentlichen Anhörungen oder öffentlichen Gerichtsprozessen gehen. Deswegen ist es Teil seines Jobs.« Zuvor hatte auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) Seibert in Schutz genommen.

Israel hatte offiziell dagegen protestiert, dass Seibert als Zuschauer an einer Beratung des Obersten Gerichts zur umstrittenen Justizreform in dem Land teilgenommen hatte.

Ein hochrangiger diplomatischer Beamter habe auf Anweisung von Außenminister Eli Cohen den israelischen Protest im Gespräch mit Seibert zum Ausdruck gebracht, erklärte Israels Botschaft in Berlin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.