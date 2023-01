Synagoge in Oberfranken beschädigt

In Ermreuth, einem Ortsteil von Neunkirchen am Brand, ist eine Fensterscheibe der örtlichen Synagoge zerstört worden. Nach Angaben der Behörden fiel einer Spaziergängerin der Schaden auf, als sie am Neujahrsmorgen an dem Gebäude in der Wagnergasse vorbeilief.

Einer gemeinsamen Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg zufolge wurde die Scheibe vermutlich in der Silvesternacht beschädigt. Es handelt sich um ein Fenster direkt neben dem Eingang des jüdischen Gotteshauses.

zeugen In Kooperation mit der Staatsanwaltschaft hat die Kriminalpolizei im nahe gelegenen Bamberg die Ermittlungen aufgenommen. Die lokale Bevölkerung wurde um Mithilfe gebeten. Mögliche Zeugen, die in der Silvesternacht entsprechende Beobachtungen gemacht haben könnten, wurden gebeten, sich zu melden.

An Aussagen zur Entstehung des Schadens sind die Ermittler ebenso interessiert wie an Angaben zu verdächtigen Personen, die Bewohnern aufgefallen sein und als Täter infrage kommen könnten.

Pressesprecher Rainer Erfurt vom zuständigen Polizeipräsidium Oberfranken teilte der Jüdischen Allgemeinen mit, die Ermittlungen hätten gerade erst begonnen. Für Ergebnisse sei es daher noch zu früh. Weder in Ermreuth noch im Regierungsbezirk Oberfranken seien Probleme mit Judenhass bekannt, »weder in der Vergangenheit noch aktuell«.