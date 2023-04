Steinmeier würdigt Merkels Einsatz für jüdisches Leben 

Als »unbeirrbar und fest« hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Einsatz von Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) für den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland und die Entwicklung der deutsch-israelischen Beziehungen gewürdigt. Steinmeier erinnerte am Montag in Berlin an Merkels weltweit beachtete Rede vor der Knesset 2008.

Auch jenseits des hellen Scheinwerferlichts habe die langjährige deutsche Bundeskanzlerin (2005-2021) beharrlich dafür gearbeitet, dass jüdisches Leben in Deutschland eine feste, zukunftsfähige Grundlage habe, »mit Kindergärten und Schulen, mit einer klaren Rechtslage zur Religionsausübung und ja, mit dem leider immer wieder nötigen Schutz gegen Antisemitismus, Hass und tödliche Gewalt«, so Steinmeier.

Steinmeier würdigte Merkels vielfältigen Verdienste aus Anlass der Verleihung des Großkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik in besonderer Ausführung an die Altkanzlerin. Damit werde auch ihre außergewöhnlich lange Amtszeit und ihr außergewöhnlicher politischer Lebensweg ausgezeichnet.

Bislang erhielten das Großkreuz des Verdienstordens in besonderer Ausführung nur die früheren Kanzler Konrad Adenauer und Helmut Kohl (beide CDU). kna