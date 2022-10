Staatsschutz ermittelt nach Angriff auf Kippa-Träger

Nach einem Angriff zweier Männer auf einen 22-Jährigen Kippa-Träger in Köln ermittelt der Staatsschutz. Einer der beiden Tatverdächtigen sei nach dem Vorfall am Freitagabend festgenommen worden, erklärte die Polizei Köln am Sonntag.

Der 25-Jährige, dem Körperverletzung vorgeworfen wird, sei am Samstagmorgen aber wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Die Fahndung nach dem zweiten, inzwischen identifizierten Tatbeteiligten laufe noch, hieß es weiter. Gegen ihn werde wegen Beleidigung sowie Volksverhetzung ermittelt.

Nach den Angaben der Ermittlungsbehörden hatte der aus dem Irak stammende und mit einer Kippa bekleidete 22-jährige Mann einem Ladendetektiv in der Kölner Innenstadt geholfen, einen Dieb zu stellen.

Einer der beiden syrischen Tatverdächtigen soll den Mann daraufhin laut Polizei mit Blick auf den israelisch-palästinensischen Konflikt beleidigt haben. Der zunächst festgenommene 25-Jährige habe dem jungen Iraker zudem mit der Faust ins Gesicht geschlagen. epd/ja