Sonderbriefmarke ehrt »70 Jahre Yad Vashem«

Die Deutsche Post erinnert mit einer Sonderbriefmarke an den 70. Jahrestag der Errichtung der Holocaust-Gedenkstätte »Yad Vashem« (Denkmal und Name) in Jerusalem. Die Briefmarke mit dem Wert von 85 Cent für Standardbriefe ist ab sofort erhältlich, wie das Bundesfinanzministerium am Donnerstag in Berlin mitteilte.

Die Briefmarke zeigt eine Ansicht der Halle der Namen in der Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem. Dort wird an die mehr als sechs Millionen Jüdinnen und Juden erinnert, die von den Nazis systematisch verfolgt und ermordet wurden.

freundeskreis »Während Yad Vashem in sein achtes Jahrzehnt an der Spitze des Holocaust-Gedenkens eintritt, bleibt der Einsatz gegen Antisemitismus, Holocaust-Verzerrung und -Trivialisierung ein zentrales Anliegen, da der Hass gegen Jüdinnen und Juden stetig zunimmt«, erklärte die Geschäftsführerin des Freundeskreises Yad Vashem in Berlin, Ruth Ur.

Die Gedenkstätte wurde auf Beschluss des israelischen Parlaments von 1953 eingerichtet. Sie versteht sich auch als Bildungsstätte zur Erforschung und Dokumentation des Holocaust. Jährlich kommen rund eine Million Besucher. kna/ja