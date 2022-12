Schuster: Kein assistierter Suizid in jüdischen Pflegeeinrichtungen

Deutschland

Der letzte Prozess gegen Nazi-Verbrecher?

1943 nimmt eine junge Sekretärin eine Stelle im KZ Stutthof an. Sie erledigt Schreibarbeiten für den Kommandanten des Lagers bei Danzig. Ob sie sich damit der Beihilfe zum massenhaften Mord schuldig gemacht hat, will nun das Landgericht Itzehoe in einem Urteil klären