Schützt die Biontech-Impfung gegen die neue Omikron-Variante?

Eine Impfung mit zwei Dosen des Vakzins von Biontech und Pfizer schützt nur zu 33 Prozent vor einer Infektion mit der Omikron-Variante des Coronavirus, aber zu 70 Prozent vor einem Krankenhausaufenthalt. Dies ergab eine am Dienstag veröffentlichte Studie in Südafrika.

Es ist die erste großangelegte Analyse der Wirksamkeit des Impfstoffs in der Region, in der die neue Omikron-Variante entdeckt wurde. Sie scheint frühere Hinweise darauf zu bestätigen, dass die Omikron-Variante leichter übertragbar ist als andere und die Impfung mit Biontech nicht so wirksam vor einer Infektion mit Omikron schützt wie gegen die Delta-Variante.

Die Analyse basiert auf mehr als 211.000 positiven Corona-Testergebnissen, 41 Prozent davon bei Erwachsenen, die zwei Dosen des Biontech-Pfizer-Impfstoffs erhalten hatten. Etwa 78.000 dieser positiven Corona-Testergebnisse zwischen dem 15. November und dem 7. Dezember wurden auf Omikron-Infektionen zurückgeführt.

Die Studie wurde von Discovery Health, Südafrikas größtem privaten Krankenversicherer, und dem South African Medical Research Council in den ersten Wochen seit dem Bekanntwerden von Omikron im November von Wissenschaftlern in Südafrika und Botsuana durchgeführt. Die Forscher betonten, dass die Ergebnisse vorläufig und nicht von Fachleuten geprüft seien. ap