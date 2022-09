Raisi sät Zweifel an Schoa

Irans Staatspräsident Ebrahim Raisi hat erneut mit scharfen verbalen Angriffen gegen Israel aufgewartet und Zweifel am Mord an sechs Millionen Juden durch die Nationalsozialisten geäußert.

In einem Interview mit dem US-Sender CBS News, das am Sonntag ausgestrahlt wurde, kritisierte der 61-Jährige zudem scharf jene arabischen Nachbarländer des Iran, die mit Israel Frieden geschlossen haben.

»Wenn ein Staat dem zionistischen Regime die Hand reicht, dann wird er zum Komplizen seiner Verbrechen.« Länder wie Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate fielen mit den Abraham-Abkommen der »Idee Palästinas« in den Rücken, sagte er.

HOLOCAUST Es sei, so Raisi, »das Recht der Menschen in Palästina, die gezwungen wurden, ihre Häuser und ihre Heimat zu verlassen. Die Amerikaner unterstützen dieses falsche Regime [Israel] dabei, dort Wurzeln zu schlagen und sich zu etablieren.«

Auf die Frage der Interviewerin Lesley Stahl, ob er glaube, dass der Holocaust stattgefunden habe und sechs Millionen Juden ermordet worden seien, antwortete Raisi laut Dolmetscher: »Schauen Sie, historische Ereignisse sollten von Forschern und Historikern untersucht werden. Es gibt einige Anzeichen dafür, dass dies geschehen ist. Wenn dem so ist, sollte man es zulassen, dass das untersucht und erforscht wird.« Auf die Anmerkung Stahls, sie habe den Eindruck, dass er sich nicht sicher sei, ging der iranische Präsident nicht ein.

Auch mit Kritik an den USA sparte Raisi, der seit einem Jahr im Amt ist, nicht. Die Tötung des Generals der Revolutionsgarden Qassem Soleimani durch einen Drohnenangriff in Bagdad im Januar 2020 bezeichnete er als »ein abscheuliches Verbrechen«.

Gefragt, ob der Iran auf Rache sinne, entgegnete Raisi: »Wir wollen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Wir werden das nicht vergessen.« Der Iran werde aber »nicht die gleichen Aktionen durchführen« wie die Amerikaner »und das zionistische Regime.«

MASSENHINRICHTUNGEN Als Ankläger galt Raisi in den 80er-Jahren als einer der Hauptverantwortlichen für die sogenannten »Chomeini-Massaker«. Nach dem Ende des Irak-Kriegs wurden im Sommer 1988 Tausende politischer Gefangener im Iran auf Anweisung des Revolutionsführers Ajatollah Ruholla Chomenei hingerichtet. Von Stahl auf seine Rolle damals angesprochen, antwortete Raisi zunächst ausweichend. »Welche Art von Beweisen können Sie dafür vorlegen? Das sind doch nur Behauptungen und Behauptungen von Mitgliedern einer terroristischen Vereinigung.«

Dann gab er indirekt aber doch seine Teilnahme an den Schauprozessen gegen die Regimekritiker zu. »Jeder, der im Iran ein Verbrechen begeht, wird vor offiziellen Gerichten angeklagt und erhält die Strafe für seine Taten. Sie haben Menschen ermordet. Und was mit ihnen geschah, war genau angemessen für das, was sie getan haben«, sagte er.

FÜHRUNG Raisi gilt als einer der Favoriten für die Nachfolge des amtierenden obersten Führers des Iran, Ajatollah Ali Chamenei (83), der Ende der 80er Jahre selbst Staatspräsident war und nach Chomeinis Tod den wichtigsten Posten im islamischen Regime übernahm. Nicht bestätigten Medienberichten zufolge ist Chamenei schwer krank.

Ebrahim Raisis Aussagen im CBS-Interview unterscheiden sich kaum von denen des obersten Führers sowie des früheren iranischen Präsidenten Mahmoud Ahmadinedschad. Beide hatten mehrfach Zweifel an der Schoa gesät und angekündigt, den jüdischen Staat Israel zu vernichten. Ahmadinedschad hatte den Holocaust 2009 als »die Meinung einiger weniger« und als »Lüge« bezeichnet. mth