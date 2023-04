Olaf Scholz: »Chag Pessach Sameach!«

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wendet sich mit einem Festtagsgruß an die Juden in der Welt. »Chag Pessach Sameach!«, schrieb der SPD-Politiker heute auf Twitter. Er wünsche »allen Jüdinnen und Juden in Deutschland und weltweit ein friedliches und frohes Pessachfest«.

Externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel anreichert. Wir benötigen Ihre Zustimmung, bevor Sie Inhalte von Sozialen Netzwerken ansehen und mit diesen interagieren können. Soziale Netzwerke zulassen Mit dem Betätigen der Schaltfläche erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihnen Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät nötig. Mehr Informationen finden Sie hier.

Auch andere Spitzenpolitiker richteten in den sozialen Medien ihre Grüße zu Pessach aus. Bundesinnenministerin Nancy Faser (SPD) schrieb: »Ich wünsche allen Jüdinnen und Juden zum bevorstehenden Pessach-Fest Frieden, Hoffnung und Zuversicht.«

Die CDU-Bundespartei wünscht »koschere und gesegnete Feiertage«, und auch Franziska Giffey (SPD), Regierende Oberbürgermeisterin von Berlin, ließ ein »Chag Pessach Sameach!« mitteilen.

Externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel anreichert. Wir benötigen Ihre Zustimmung, bevor Sie Inhalte von Sozialen Netzwerken ansehen und mit diesen interagieren können. Soziale Netzwerke zulassen Mit dem Betätigen der Schaltfläche erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihnen Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät nötig. Mehr Informationen finden Sie hier.

Derweil bedankte sich die Antidiskriminierungsstelle des Bundes beim Zentralrat der Juden in Deutschland »für das schöne Paket zum Pessach-Fest«. Dazu postete die Stelle ein Foto von koscherem Wein, Mazzen und weiteren für Pessach typischen Lebensmitteln.

Externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel anreichert. Wir benötigen Ihre Zustimmung, bevor Sie Inhalte von Sozialen Netzwerken ansehen und mit diesen interagieren können. Soziale Netzwerke zulassen Mit dem Betätigen der Schaltfläche erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihnen Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät nötig. Mehr Informationen finden Sie hier.

In Österreich meldete sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Wort. »Jüdinnen und Juden feiern die Befreiung aus der Sklaverei und somit auch den Sieg der Menschenwürde«, schrieb er auf Twitter. »Ich wünsche den jüdischen Gemeinden in Österreich und allen, die mitfeiern, schöne Pessach-Feiertage!« ja